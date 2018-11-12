Названы самые эффективные способы продления жизни

Ученые из Гарвардского университета выяснили самые эффективные способы продления жизни как минимум на 5-10 лет.

Как пишет издание Daily Mail, эксперты провели исследования и обнаружили человеческие привычки, которые практически гарантированно могут увеличить продолжительность жизни. Здоровый сон и правильное сбалансированное питание – все это способствует долгой жизни. Также не исключается употребление спиртных напитков в умеренных количествах.

Помимо вышеперечисленного, ученые отметили эффективность позднего выхода на пенсию и активную сексуальную жизнь. Кроме того, долголетием отличились и те, кто имеет детей. Согласно исследованиям, родители живут на 2-3 года дольше своих бездетных ровесников.

Эксперты выяснили, что самые позитивные из участников эксперимента имели гораздо больше шансов прожить дольше остальных. Поэтому ученые посоветовали больше гулять и вести насыщенную жизнь.