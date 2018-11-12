Гитарист Aerosmith попал в больницу прямо со сцены

Гитаристу легендарной группы Aerosmith, 68-летнему Джо Перри, потребовалась срочная госпитализация. Музыканта доставили в лечебное учреждение прямо с концерта в Madison Square Garden в Нью-Йорке, где он выступал с Билли Джоэлом.

Источники издания TMZ сообщают, что музыкант чувствовал себя плохо на протяжении нескольких недель до того, как попал в больницу. Критическое состояние настало после того, как он отыграл на концерте песню Walk This Way. Джо отправился в гримерку, куда сразу же прибыли врачи.

Медики пробыли за кулисами около сорока минут, при этом Перри «выглядел ужасно». По данным инсайдеров, у музыканта случился застой в легких. После того, как врачи прочистили ему дыхательные пути с помощью специальной трубки, Джо положили на носилки, надели кислородную маску и отправили в больницу.