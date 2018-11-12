Зима вступает во власть: в понедельник москвичей ждут морозы

Ночь с 11 на 12 ноября станет самой холодной с начала осени в Москве, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Facebook.

Синоптик отметил, что в 22.00 мск 11 ноября воздух на базовой метеостанции ВДНХ опустился до -5 градусов. По его словам, к утру понедельника температура может упасть до -10 градусов, а в некоторых районах Московской области и до -15.

«Природа по температурному фону перебросит москвичей в зиму, на 23 дня вперед – в 9 декабря», - подчеркнул синоптик.

Ранее сообщалось, что до Москвы снежные тучи дойдут к 13 ноября.