В США скончался президент фестиваля комиксов Comic-Con

Президент международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс умер в США в субботу, 10 ноября. Как сообщается на официальном Twitter-аккаунте фестиваля, он умер от рака мозга.

«Джон умер в субботу, 10 ноября, в результате осложнений от глиобластомы, агрессивной формы рака мозга», — сказано в публикации.

Джон Роджерс начал работать на фестивале в 1978 году, президентом Comic-Con он стал с 1986 года. Каждый год его снова переизбирали на эту должность.

Comic-Con является одним из крупнейших фестивалей комиксов, фильмов, мультипликации в жанре фантастики. Он проходит в Сан-Диего.