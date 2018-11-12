В США скончался президент фестиваля комиксов Comic-Con
Президент фестиваля Comic-Con в Сан-Диего и его международного подразделения ушел из жизни в результате осложнений, вызванных глиобластомой.
Фото: Comic-Con International, Facebook
Президент международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс умер в США в субботу, 10 ноября. Как сообщается на официальном Twitter-аккаунте фестиваля, он умер от рака мозга.
«Джон умер в субботу, 10 ноября, в результате осложнений от глиобластомы, агрессивной формы рака мозга», — сказано в публикации.
Джон Роджерс начал работать на фестивале в 1978 году, президентом Comic-Con он стал с 1986 года. Каждый год его снова переизбирали на эту должность.
Comic-Con является одним из крупнейших фестивалей комиксов, фильмов, мультипликации в жанре фантастики. Он проходит в Сан-Диего.