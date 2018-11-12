Украинский рок-музыкант упал под сцену во время концерта

Лидер украинской рок-группы «Фиолет» Сергей Мартынюк, выступая с концертом в Луцке, провалился в яму под сценой. Происшествие случилось, когда Мартынюк исполнял одну из песен.

Музыкант решил подойти к краю сцены, поближе к публике. При этом он подпрыгивал в такт музыке. Но неожиданно во время одного из прыжков Мартынюк скрылся под сценой. Как видно из видеозаписи, под певцом оказалось сценическое углубление, доски которого в какой-то момент, очевидно, не выдержали.

На помощь музыканту сразу же пришли его коллеги по группе. Когда ему помогли выбраться, он продолжил петь, как ни в чем не бывало, очевидно, не получив никаких серьезных травм.

Украинская рок-группа «Фиолет» была создана в 2009 году в Луцке. На ее счету – четыре студийных альбома.