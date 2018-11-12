Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Финляндии заявили о возможной причастности России к сбоям в GPS

Василиса Морозова
01:05 12.11.2018
В Финляндии проведут расследование возможного вмешательства России в работу навигационных систем GPS, заявил премьер-министр страны Юха Сипиля.
В Финляндии заявили о возможной причастности России к сбоям в GPS
Фото: US Navy, Globallookpress

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил возможность «вмешательства России» в работу спутниковых навигационных систем GPS в стране.

Как он рассказал в интервью Yle, в Финляндии произошел сбой в GPS во время учений НАТО Trident Juncture.По его мнению, «это послание всем странам, задействованным в маневрах».

«В техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим», — отметил Сипиля, добавив, что у Москвы если для этого средства.

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает важным сначала провести расследование сбоя в работе GPS, и только потом озвучивать позицию страны.

«Верю, что есть технические средства, с помощью которых можно определить их источник», - сказал он.

Финские военные зафиксировали сбой в работе GPS в заполярных работах Финляндии на прошлой неделе.  Ссогласно информации Центра авианавигации, там «сигнал GPS был ненадежным», система работала с перебоями 6-7 ноября.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.11.2018, 00:12
В Роскосмосе рассказали, когда начнутся летные испытания «Ангары-А5В»
Дата12.11.2018, 00:00
Минобороны РФ на официальном сайте открыло спецраздел к 100-летию РХБЗ
Дата11.11.2018, 17:41
Аршавин объявил о завершении футбольной карьеры
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата10.11.2018, 09:13
Беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3» поступят в ЦВО до конца года
Дата11.11.2018, 10:20
Брусиловский прорыв и украденная победа России: в Париже отмечается 100-летие со дня окончания Первой мировой войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:00 Армия
Российские военные инспекторы посетят учения «Анаконда» в Польше
20:53 В стране и мире
Названа стоимость запуска российской ракеты «Союз-5»
20:28 В стране и мире
Видео
В Донбассе закрылись избирательные участки
20:01 В стране и мире
В Киеве пообещали «быстро и решительно» декоммунизировать Крым
19:46 В стране и мире
Видео
Пострадавшая от отказа в рецепте на инсулин на Кубани призналась, что нецензурно выражалась
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри
Огромная сова прилетела на 41 этаж дома в Москве
Видео
Россиянин «откупился» от дикого медведя печеньем: видео
Украинский самолет экстренно посадили из-за русского языка
Видео
Во Владивостоке ларек отправился в плавание посреди города
Видео
Усиленная мощь: опубликованы первые кадры модернизированного Ми-26
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.