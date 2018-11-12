В Финляндии заявили о возможной причастности России к сбоям в GPS

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил возможность «вмешательства России» в работу спутниковых навигационных систем GPS в стране.

Как он рассказал в интервью Yle, в Финляндии произошел сбой в GPS во время учений НАТО Trident Juncture.По его мнению, «это послание всем странам, задействованным в маневрах».

«В техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим», — отметил Сипиля, добавив, что у Москвы если для этого средства.

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает важным сначала провести расследование сбоя в работе GPS, и только потом озвучивать позицию страны.

«Верю, что есть технические средства, с помощью которых можно определить их источник», - сказал он.

Финские военные зафиксировали сбой в работе GPS в заполярных работах Финляндии на прошлой неделе. Ссогласно информации Центра авианавигации, там «сигнал GPS был ненадежным», система работала с перебоями 6-7 ноября.