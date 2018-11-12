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Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри

Василиса Морозова
00:46 12.11.2018
Сэр Элтон Джон вспомнил о последних днях своего близкого друга Фредди Меркьюри через 26 лет после смерти фронтмена Queen.
Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри
Фото: Rudi Keuntje, Globallookpress

Сэр Элтон Джон в своей книге рассказал о последних днях своего близкого друга, лидера группы Queen Фредди Меркьюри, умершего в 1991 году от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции. Исполнитель привел подробности из жизни рок-звезды, о которых не могли знать другие.

В своей книге «Любовь - это лекарство: о жизни, потерях и конце от СПИДа» Элтон Джон признался, что Меркьюри поведал ему о своей болезни в 1987 году, после того, как сам узнал диагноз.

По словам исполнителя, эта новость буквально разрушила его, но восхитило, как лидер Queen держался. Несмотря на то, какая мучительная ждала его смерть, Меркьюри не унывал, продолжая выступать и заботиться о близких.

«Фредди был невероятно храбрым. Он делал вид, что ничего не происходит, выступал с Queen, продолжал быть веселым, эпатажным и невероятно щедрым человеком, каким и был всегда», - пишет Элтон Джон.

По его словам, когда он видел Меркьюри в начале 90-х годов, у него разбивалось сердце. Рок-звезда потихоньку угасала, он почти ослеп, его тело покрыли образования Саркомы Капоши, он еле стоял. Джон отметил, что лидер Queen должен был прожить эти последние дни в комфорте, но «это не то, каким он был». Меркьюри действительно жил для других.

Элтон Джон рассказал, что спустя месяц после похорон Меркьюри, ему пришел прощальный подарок – картина любимого художника Генри Скотта Тука.

«Я был сломлен и в свои 44 года рыдал как ребенок. Этот прекрасный человек, умирая от СПИДа, даже в свои последние дни жизни как-то смог найти мне прекрасный подарок на Рождество», - добавил сэр Элтон Джон.

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