Доказано: прием пищи на ночь опасен для сердца

Медики научно доказали, что прием пищи поздним вечером или ночью может вызывать сердечные заболевания. Об этом говорится в новом исследовании, которое представили на ежегодной встрече Американской кардиологической ассоциации.

Согласно данным врачей, у тех, кто предпочитает вести «ночной» образ жизни, приходит поздно домой и откладывает на вечер основной прием пищи, резко повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, ожирения и диабета.

Для получения этих данных ученые исследовали образ жизни 12.700 латиноамериканцев в возрасте от 18 до 76 лет. При этом половина испытуемых употребляла менее 30% своего суточного рациона после 18.00.

«Наши биологические часы настроены в соответствии со световым днем, 24-часовым циклом. Поэтом когда мы принимаем пищу в неподходящее для этого время, например, употребляя больше калорий вечером, - эти часы сбиваются. Что приводит к проблемам с метаболизмом, увеличению хронических заболеваний, таких, как диабет, гипертония и болезням сердца», - заявил автор исследования Ноур Макарем.

На следующее утро у участников группы наблюдался повышенный уровень сахара в крови натощак, что говорит о признаке преддиабета. Также был повышен уровень инсулина и кровяное давление.

Кроме того, у тех, кто допускал обильный прием пищи после 18.00 на 23% чаще развивалась гипертония. Особенно склонны к ее развитию оказались женщины.