В Роскосмосе рассказали, когда начнутся летные испытания «Ангары-А5В»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первая ракета «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с водородным разгонным блоком полетит с нового российского космодрома Восточный в 2026 году.

«По (космодрому) Восточный: … 2026 год — начало летных испытаний "Ангары 5В" с водородной ступенью», — рассказал он в Twitter.

В том же сообщении указывается, что первая «Ангара» легкого и тяжелого классов полетит с космодрома в 2023 году. В 2028 году же начнутся пуски с третьего стартового комплекса для ракет «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты.

Напомним, в 2014 году прошел первый запуск ракеты «Ангара», второй пуск с космодрома Плесецк запланирован на 2018 год. В семейство входят легкие носители «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и ракеты повышенной грузоподъемности «Ангара- А5В».