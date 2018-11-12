«Это ужасно» - солдаты НАТО шокировали жителей Норвегии своим поведением на учениях

Военнослужащие НАТО проявили себя не с самой лучшей стороны во время учений Trident Juncture, проходивших в Норвегии. По крайней мере, так считают сами норвежцы.

Жители страны подали более 400 жалоб на солдат. Свои недовольства, в основном, высказывали фермеры, чьи поля оказались поврежденными боевой техникой. Однако другие местные жители рассказали о том, что военные справляли свои естественные надобности вблизи детских садов, школ и спортивных учреждений.

«Это ужасно. Речь об элементарных приличиях. Солдаты облегчались, а нам за ними убирать», - заявила майор вооруженных сил Норвегии Марианна Бо.

Представителю НАТО Эйстейну Малкенесу Кварвингу пришлось принести извинения за «незапланированные инциденты» подобного рода.

Помимо Норвегии, учения НАТО в октябре также проходили и в Исландии. Как отмечает издание Sputnik International, там военнослужащие тоже не теряли времени даром. Только за одни выходные в столице страны Рейкьявике после массового посещения военными баров в последних закончились все запасы пива. Отмечается, что таким образом солдаты просто утоляли свою жажду.