Песков заявил о возрастающих проблемах в отношениях России и США

Количество проблем в отношениях между Россией и США увеличивается с каждым днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«С каждым новым днем количество проблем на повестке дня двусторонних отношений меньше не становится. Я бы сказал, что их становится, наверное, больше», - сказал Песков.

При этом, пресс-секретарь президента России уточнил, что до сих пор нет точных, «железобетонных» договоренностей по предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках предстоящего саммита G20, который пройдет в Аргентине. Это объясняется тем, что постоянно меняются какие-то обстоятельства у американских коллег, но также, возможно, будут меняться и со стороны России. По словам Пескова, в аргентинской прессе уже появилась информация, что Дональд Трамп намерен сократить время своего пребывания в Аргентине до одних суток.

Напомним, сегодня президент России прибыл в Париж для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Как заявил позже Владимир Путин журналистам, ему удалось пообщаться в президентом США Дональдом Трампом во время рабочего завтрака в Елисейском дворце. Путин назвал свою беседу с американским коллегой «хорошей».