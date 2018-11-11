Путин высказался за свободу СМИ

Российский президент заявил в интервью RT France, что составление «черных списков» СМИ недопустимо, так как противоречит принципам демократии.

По его мнению, нужно реализовать принцип свободного доступа информации к ее потребителям, а не закрывать и ограничивать ее административным путем. Путин отметил, что слушатели, зрители и пользователи должны сами разбираться и принимать решение, «где правда, а где искажение».

«Важны не отношения РФ и Франции в сфере информационных обменов. Здесь в целом важны общие подходы к информации и к обмену информацией, свободному распространению информации», - сказал он, отвечая на вопрос о проблемах работы RT во Франции.

Путин подчеркнул, что важнейший принцип демократии – свобода распространения информации, как «мы знаем и слышали от наших западных коллег». Напомним, в сентябре во Франции опубликовали доклад, в котором содержались рекомендации не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.