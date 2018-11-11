Активистка Femen бросилась под автомобиль Трампа в Париже
Автомобили двигались по направлению к Триумфальной арке, когда полураздетая девушка, преодолев жандармов, побежала к машине американского лидера.
Фото: Ruptly
Активистка движения Femen с обнаженной грудью бросилась наперерез кортежу американского лидера Дональда Трампа в Париже.
Это произошло в момент, когда автомобили двигались по направлению к Триумфальной арке. Полураздетая девушка одолела оцепление жандармов, дежурившее вдоль Елисейских полей, и побежала к машине президента США. Все действо оно сопровождала выкриками «Ненастоящие миротворцы!». Французские правоохранители не промедлили ни секунды и тут же задержали активистку.
Напомним, президент США Дональд Трамп присутствовал в Париже в рамках торжественных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Он оказался одним из приглашенных президентом Франции мировых лидеров.