Ученые нашли связь между Instagram и психическими расстройствами

Психологи из Пенсильванского университета в США пришли к выводу, что продолжительное использование соцсетей может привести к серьезным психическим расстройствам, в том числе к депрессии. Результаты исследований публикует Journal of Social and Clinical Psychology.

По мнению психологов, из-за чрезмерного увлечения соцсетями чувство одиночества у человека резко возрастает. В качестве объектов исследования ученые выбрали Facebook, Instagram и Snapchat.

В эксперименте на протяжении трех недель участвовали 143 студента, ведущие активную виртуальную жизнь.

Перед этим молодые люди ответили на ряд вопросов для определения настроения и самочувствия добровольцев, а также замерили среднее время активности в соцсетях.

Все участники поделились на две группы. Первая жила в привычном темпе без изменений и не придерживалась особых рекомендаций. Вторая группа проводила в соцсетях не более 10 минут в день.

В конце исследования ученые предложили молодым людям анкетирование по семи пунктам: социальная поддержка, страх выпасть из окружения, одиночество, тревожность, депрессия, самооценка и самопринятие. В итоге были сделаны выводы, что обилие соцсетей в жизни человека приводит его к одиночеству и депрессии.