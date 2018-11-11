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В населенные пункты Сирии переданы 900 продовольственных наборов

Егор Левин
22:00 11.11.2018
Продолжается процесс восстановления мирной жизни в Сирии.
В населенные пункты Сирии переданы 900 продовольственных наборов
Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

В городе Дейр-эз-Зор проведена рабочая встреча с главами администраций населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор. В ходе встречи проработаны проблемные вопросы восстановления социально значимых объектов.

В населенных пунктах Мазлум провинции Дйер-эз-Зор и Куббет-Эль-Курди провинции Хама проведены гуманитарные акции, в ходе которых выдано 900 продовольственных наборов.

В рамках благотворительной акции военному госпиталю в населенном пункте Эс-Санамейн провинции Деръа передано 10 инвалидных колясок, 25 комплектов полотенец и теплых одеял, одежда для пациентов.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1989 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3115,33 тонны.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации.

Как сообщает Минобороны России, в течение суток зафиксировано четыре обстрела западных пригородов Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.  

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