Кандидат от КПРФ Коновалов набрал 57,57% на выборах главы Хакасии

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов побеждает на выборах главы Хакасии, набирая 57,57% голосов после обработки 100% протоколов, против него - 41,16%. Об этом говорится в сообщении ЦИК РФ.

За Коновалова отдали 101 405 голосов, против - 72 498 голосов.

Отмечается, что весомых нарушений, которые могли бы поставить под вопрос достоверность итогов второго тура выборов, не выявлено.