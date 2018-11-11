«Ты приемная что ли?» - на Сахалине учительница унизила школьницу из-за дырки на кофте
Учительница опозорила девочку на глазах у всех одноклассников.
Видео: Данил Паршуков, Youtube
На Сахалине в городе Холмск учительница в школе довела девочку до слез из-за дырки на кофте. В одной из школ города Холмска Сахалинской области учитель довела девочку до слез из-за дырки на кофте. Видео опубликовано в Сети.
На кадрах, снятых одноклассниками, учительница на глазах у всех отчитывает девочку.
«У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь то?» – говорит педагог.
Как сообщает местный портал АСТВ, учитель русского языка и литературы Инна Хорошева получила выговор от руководства школы, а родителям и самой ученице принесли извинения.