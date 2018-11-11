В Португалии истребители F-16 сопроводили самолет Air Astana после сигнала бедствия

Два самолета ВВС Португалии F16 сопроводили самолет Air Astana с шестью членами экипажа на борту.

Причиной случившегося послужила техническая неисправность на борту лайнера. Истребители португальских ВВС вылетели с базы в Монте-Реал после того, как получили сигнал бедствия. После этого, лайнеру удалось приземлиться в аэропорту Бежа с третьей попытки.

У самолета Air Astana оказались повреждены навигационные приборы. Как сообщил в своем Twitter-аккаунте министр обороны Португалии Жоао Кравинью, два F-16 помогли лайнеру безопасно приземлиться, и еще два истребителя и ВМФ страны находились в готовности на случай приводнения в море.

По данным авиакомпании, самолет выполнял рейс из авиационно-технического центра Португалии в Казахстан. Посадка в Беже затянулась из-за необходимости лайнера выработать топливо.