Комитет ОПЕК+ не вынес рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по результатам заседания 11 ноября не вынес никаких рекомендаций по сокращению добычи нефти в 2019 году. Об этом рассказал замглавы Минэнерго Казахстана Магзум Мырзагалиев.

«Никакого решения нет и никаких рекомендаций. Просто продолжить мониторинг, и все», - приводит РИА Новости его заявление.

Единственной рекомендацией стало продолжение мониторинга ситуации с нефтедобычей.

Ранее глава Минэнерго РФ допустил возможность превышения спроса над предложением на рынке нефти в 2019 году. Министр отметил, что Россия имеет возможность нарастить объемы добычи. По словам Новака, волатильность на рынке нефти может возникнуть из-за смягчения санкций.

5 ноября Госдеп США Майк Помпео сообщил, что Америка предоставит временные исключения восьми странам после введения санкций в отношении Ирана.