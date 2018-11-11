СМИ опубликовали последние слова убитого саудовского журналиста

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, убитый в Генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, перед смертью произнес фразу, начинающуюся со слов «Я задыхаюсь».

«Я задыхаюсь, уберите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия», — приводит телеканал Al Jazeera фрагмент аудиозаписи, якобы сделанной в генконсульстве.

Телеканал сообщает, что источником записи выступил журналист Назиф Караман. Каким образом она оказалась у него в руках, он не сообщает.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что офицеры службы безопасности Саудовской Аравии пытались заблокировать доступ к записям с камер наблюдения генконсульства страны в Турции. Сделать они это пытались после убийства журналиста Джамаля Хашогги.