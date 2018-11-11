Огромная сова прилетела на 41 этаж дома в Москве

Очевидцы в Москве сфотографировали сидящую на перилах балкона крупную сову. Фото в редакцию «Звезды» прислал подписчик.

Птица была замечена на 41 этаж многоквартирного жилого дома на Дмитровском шоссе.

Сова довольно крупных размеров сидела на перилах, когда вдруг заметила, что ее снимают. В квартире в это время находился кот, которого сова тоже увидела. Птица напряглась и пригнулась, словно ожидая какого-то подвоха.

При каких обстоятельствах сова появилась в городской черте не сообщается. О ее дальнейшей судьбе также ничего не известно.