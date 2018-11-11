Названа стоимость запуска российской ракеты «Союз-5»

Предполагаемая стоимость запуска ракеты «Союз-5» составляет $60 млн. Об этом сообщается на странице главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter.

«Прогнозируемая стоимость пуска $60 млн сопоставима со стоимостью пусков прямых конкурентов», - говорится в опубликованном видеоролике.

Отмечается, что за 40 лет планируется совершить 240 запусков новой российской ракеты.

Первый запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» с ракетного комплекса «Байтерек» состоится в 2022 году.