В Чите спасли примерзшую ко льду озера собаку: видео

В Сети появилось видео спасения собаки, примерзшей ко льду озера.

На кадрах ролика группа мужчин едет на лодке по льду озера Кенон в Чите. Вдалеке виднеется черная точка, которая при приближении оказывается собакой, чьи задние лапы вмерзли прямо в лед.

Предположительно, собака провалилась в трещину во льду, а после примерзла шерстью. Бедное животное даже не подало голоса при виде спасателей.

Остановившись рядом с собакой, мужчины достали лом и принялись осторожно долбить лед вокруг нее. Видео обрывается в самый неожиданный момент, но в благополучном спасении животного сомневаться не приходится.