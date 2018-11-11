В Донбассе закрылись избирательные участки

В ЛНР и ДНР завершилось голосование на выборах глав и депутатов республик. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск.

В Донбассе 11 ноября проходили выборы глав и депутатов народных советов. На пост главы ДНР в списках было представлено пять кандидатов, включая врио главы Дениса Пушилина. В выборах участвовали два общественных движения - «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс». На пост главы ЛНР претендовали четыре кандидата, в том числе и. о. руководителя Леонид Пасечник.

Жители республик активно участвовали в выборах. По состоянию на 18:00 мск явка избирателей на выборах главы и депутатов парламента ЛНР составила 72,5%. В ДНР - 71,4%.

«Я каждый год хожу на выборы, потому что живу здесь и мне просто хочется, чтобы наши дети, молодежь и пенсионеры жили лучше», - сказала Алевтина Кувшинова, жительница ЛНР. «Мы очень хотим жить хорошо. Надо делать выбор. Нас били, били. Куда нам идти? Назад мы уже не пойдем», - сказала Нина, жительница ЛНР.

Украина и Евросоюз не признают легитимность выборов в Донбассе. В НАТО заявили, что выборы в Донбассе подрывают мирный процесс. Москва считает, что выборы глав и депутатов в народных республиках не противоречат минским договоренностям.