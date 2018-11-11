Порошенко поднял тему выборов в Донбассе на встрече с Меркель и Макроном

Украинский президент проводит переговоры с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель в рамках встречи в Париже.

Президент Украины Петр Порошенко поднял тему выборов депутатов в Донбассе на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

«Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже относительно фейковых "выборов", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса», - написал Цеголко.

В Донбассе 11 ноября проходят выборы глав и депутатов народных советов. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00 мск.

За право возглавить Донецкую народную республику борются пять кандидатов, включая врио главы Дениса Пушилина. В выборах участвуют два общественных движения - «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс». Сто мест в парламенте будут разделены пропорционально по набранным голосам.

На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, в том числе и. о. руководителя Леонид Пасечник. Москва считает, что выборы глав и депутатов в народных республиках не противоречат минским договоренностям.