В Киеве пообещали «быстро и решительно» декоммунизировать Крым

В Институте национальной памяти Украины заявили о необходимости «быстро и решительно» проводить декоммунизацию Крыма и Донбасса.

Глава заведения Владимир Вятрович напомнил, что при проведении данной операции на Украине было немало тех, кто говорил, что «процесс нужно растянуть на несколько лет» и что его нельзя проводить быстро. Однако Вятрович уверен в действенности «скорости и решительности».

Планы переименования крымских объектов уже утверждены в Раде, но не могут быть исполнены, пока Крым вновь не станет украинским.

«Это около семидесяти объектов, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности крымско-татарские», - заявил Вятрович изданию «Главред».

Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу закон о запрете советской символики. В частности, в соответствии с ним предлагается переименовывать города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей. Список подобных наименований включает в себя 520 имен исторических личностей.