Запорожская АЭС отключила энергоблок

На Украине шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили на плановый ремонт. Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

«Энергоблок № 6 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта, который продлится до 19 января 2019 года», - говорится в сообщении на сайте АЭС.

Сейчас три энергоблока атомной станции работают в штатном режиме, радиационный фон в норме. Суммарная мощность генераторов составляет 2945 МВт.

За текущий год это уже шестое отключение одного из энергоблоков станции.