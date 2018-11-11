Пострадавшая от отказа в рецепте на инсулин на Кубани призналась, что нецензурно выражалась

Надежда Гречкина из Краснодарского края, которой врач отказался выписывать рецепт на инсулин без записи, рассказала «Звезде», как все происходило в его кабинете. Инцидент произошел в Северской центральной районной больнице в Краснодарском крае.

По словам Надежды, она включила запись на телефоне уже после того, как ей нагрубили и она расплакалась. При этом девушка не отрицает, что в порыве эмоций могла допустить несколько нецензурных слов.

«Просто это уже надоело. Запись. Ты не знаешь, что будешь делать через месяц в три часа дня или в десять часов утра. У кого-то полные семьи. У меня есть ребенок и работы. Я не могу знать, что буду делать в это время. Почему я должна записываться? Ладно взрослые люди, которые на пенсии, они могут записаться. Я каждый месяц трачу по полдня, чтобы получить этот инсулин», - рассказала «Звезде» пострадавшая.

Надежда говорит, что рецепт на инсулин сроком на месяц - это издевательство, потому что очевидно, что через месяц он опять понадобится.

«Раньше мне давали коробками, и этого хватало. Теперь я должна бегать каждый месяц. Почему нельзя просто прийти и получить рецепт? Просто?» - добавила она.

Ранее СК начал проверку действий врача, отказавшейся выписать пациентке рецепт. В настоящее время девушка обеспечена лекарством на три месяца, а врач уволена из медицинского учреждения.

Десятого ноября в Сети появилось видео, на котором врач в карайне грубой форме отказывается выписать пациентке инсулин, объясняя свои действия тем, что та пришла без предварительной записи. Несмотря на все объяснения девушки, медик продолжает отказывать в выписке рецепта, а в какой-то момент отбрасывает в сторону ее медицинскую карту.