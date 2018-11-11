Памяти павших: Россия отметила столетие окончания Первой мировой войны

В Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. В торжествах приняли участие мировые лидеры, среди которых были и главы России и США.

Россия внесла неоценимый вклад в победу Антанты над Германией. В наши дни страна возвращает себе память о Первой мировой войне.

Сегодня далекие потомки прославленных советских командиров вспоминают своих предков и их подвиги, которые навсегда останутся в веках.

Одним из самых значимых сражений войны был Брусиловский прорыв. Алексей Брусилов - не только полный тезка, но и прямой потомок знаменитого генерала, трижды правнук легендарного командира, который в прошлые века жил рядом с нынешним посольством Сирии в Москве.

Игорь Василевский, сын маршала Александра Василевского, вспоминает, как его отец, невзирая на шквальный огонь противника, шел вперед, к своей цели, к победе.

Руководитель центра патриотического воспитания университета «Синергия» Георгий Истомин своими руками воссоздает форму и вооружение образца военных лет. Его прадед был участником военных действий.

Работа по возвращению исторической памяти о военных событиях прошлого продолжается. За последние несколько лет при поддержке министерства культуры и Российского военно-исторического общества создано более 30 памятников по всей территории России, а также в Сербии, Словении и Франции. Появились десятки художественных и документальных фильмов о войне, выставок, спектаклей и других культурных проектов.