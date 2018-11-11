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Более 20 генералов понесли ответственность за взрывы на складах боеприпасов на Украине

Анастасия Евдокимова
18:35 11.11.2018
По словам министра обороны Украины, большинство военных складов должны быть закрыты из-за недостаточного финансирования.
Более 20 генералов понесли ответственность за взрывы на складах боеприпасов на Украине
Фото: РИА Новости

На Украине после взрывов боеприпасов на военных складах ответственность понесли более 20 генералов. В общей сложности меры были предприняты по отношению к 75 лицам.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, большинство военных складов должны быть закрыты из-за недостаточного финансирования. В том числе денег не хватает на охрану таких объектов, сообщает РИА Новости.

Украинский министр отметил, что финансовые проблемы влекут за собой кадровые. Никто не хочет занимать должности, на которых придется быть ответственным за работу на арсеналах.

На складе боеприпасов под Черниговом 9 октября произошел пожар, после чего начались взрывы. На складе хранилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн боеспособных.

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