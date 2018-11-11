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Нетаньяху назвал беседу с Путиным в Париже хорошей и важной

Егор Левин
18:14 11.11.2018
Политики впервые встретились очно после инцидента с российским самолетом Ил-20, сбитым сирийскими ПВО во время отражения авиаудара израильской авиации.
Нетаньяху назвал беседу с Путиным в Париже хорошей и важной
Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress

В Париже состоялся разговор российского лидера Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Это случилось в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Политики впервые встретились после инцидента с российским самолетом Ил-20, сбитым сирийскими ПВО во время отражения авиаудара израильской авиации.

«Разговор был отличным и важным. Сейчас я не стал бы больше говорить об этом», - заявил израильский премьер.

Подробности беседы не раскрываются.

Между тем ранее Путину удалось пообщаться в Париже с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер назвал беседу хорошей, но возможности обстоятельно поговорить у глав государств не было.

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