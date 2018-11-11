Песков назвал возможные последствия антироссийских санкций США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление относительно российско-американских отношений. По его словам, постоянные антироссийские санкции США мешают нормализации взаимоотношений.

«Можно предположить, что "багаж" еще расширится и составит больше проблем, поэтому все находятся в ожидании», - заявил Песков в интервью на телеканале «Россия-1».

Пресс-секретарь отметил, что все «были свидетелями того, что Госдеп США заявил, что они исходят из того, что вторая волна санкций будет подготовлена». Иначе говоря, подытожил Песков, «пока вопросов больше, чем ответов».