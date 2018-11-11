Путин заявил, что ему удалось пообщаться с Трампом в Париже

Президент России Владимир Путин заявил, что ему удалось пообщаться с американским лидером Дональдом Трампом в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце, куда президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил гостей в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Путин назвал хорошей свою беседу с американским коллегой.

При этом, как сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, возможности обстоятельно поговорить у сторон не было. Согласно рассадке гостей во время рабочего завтрака, Путин и Трамп сидели друг напротив друга. По словам Пескова, главы двух государств на обеде поприветствовали друг друга. После мероприятия они попрощались.

«Путин и Трамп после рабочего обеда в Париже сказали друг другу: "До встречи"», - сказал журналистам Песков.

Ранее в комментарии RT Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США. Он подтвердил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом на мероприятиях G20 в Аргентине, а возможно, и позже.

В памятных мероприятиях у Триумфальной арки приняли участие более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций, среди которых президента России Владимир Путин, США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидеры Израиля Биньямин Нетаньяху и Украины Петр Порошенко.