В Хакасии завершены повторные выборы главы региона

Избирательный комитет Хакасии заявил об отсутствии серьезных нарушений при проведении повторного голосования на выборах главы региона.

Сообщается, что по состоянию на 20:00 по местному времени закрылись все участки, и начался подсчет голосов.

«В целом выборы прошли спокойно, без серьезных накладок, способных существенным образом повлиять на ход голосования», - заявили в пресс-центре.

Напомним, выборы главы региона в Хакасии проходили в несколько этапов. Девятого сентября в первом туре победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. После этого выборы неоднократно переносились по причине снятия кандидатур. В воскресенье, 11 ноября, прошло повторное голосование, в котором участвовала 381 тысяча избирателей.