В Хакасии завершены повторные выборы главы региона
По состоянию на 20:00 по местному времени закрылись все участки, и начался подсчет голосов.
Фото: r-19.ru
Избирательный комитет Хакасии заявил об отсутствии серьезных нарушений при проведении повторного голосования на выборах главы региона.
Сообщается, что по состоянию на 20:00 по местному времени закрылись все участки, и начался подсчет голосов.
«В целом выборы прошли спокойно, без серьезных накладок, способных существенным образом повлиять на ход голосования», - заявили в пресс-центре.
Напомним, выборы главы региона в Хакасии проходили в несколько этапов. Девятого сентября в первом туре победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. После этого выборы неоднократно переносились по причине снятия кандидатур. В воскресенье, 11 ноября, прошло повторное голосование, в котором участвовала 381 тысяча избирателей.