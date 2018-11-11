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Хакеры угрожают выложить в Сеть компрометирующую переписку Мамаева и Кокорина

Анастасия Евдокимова
17:08 11.11.2018
Взамен на сохранение приватности частной жизни женщины хакеры требуют денежное вознаграждение.
Хакеры угрожают выложить в Сеть компрометирующую переписку Мамаева и Кокорина
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Фото: alana_mamaeva, Instagram

Супругу футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алану шантажируют хакеры, угрожая ей выложить в Сеть компрометирующие «домашние» фото и видео, а также переписку ее мужа с Кокориным. Об этом Алана Мамаева написала в своем Instagram.

Взамен на сохранение приватности частной жизни женщины хакеры требуют денежное вознаграждение.

«Скажите, почему никто из правоохранительных органов не может их поймать? Уже куча заявлений лежит… Почему наши системы безопасности не работают?» - говорится в сообщении Аланы.

Женщина прикрепила к своему посту скриншоты сообщений тех, кто ей угрожает.

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Алана Мамаева уже не в первый раз становится жертвой угроз и шантажа после скандала с российскими футболистами. Ранее «Звезда» сообщала, что женщине угрожали тяжелой жизнью для футболиста в тюрьме.

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала после потасовки в московском кафе, в результате которой пострадали два чиновника. Позже агрессивные спортсмены также избили водителя ведущей Первого канала.

В связи с этим Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, который также стал участником драки, были арестованы до 8 декабря по обвинению в причинению вреда здоровью и хулиганстве.

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