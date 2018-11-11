В МИД России назвали задержание Малькевича давлением США на российскую прессу

Многочасовой допрос российского журналиста Александра Малькевича в ФБР - свидетельство давления США на российскую прессу. Так МИД РФ отреагировал на задержание соотечественника в столице Соединенных Штатов.

В ведомстве отметили, что исходя из вопросов о «российском воздействии» на американские выборы, которые сотрудники спецслужб задавали Малькевичу, можно сделать вывод, что США стремятся создать прецедент для новых санкций против России. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В министерстве порекомендовали властям США задуматься о том, «в каком свете они выставляют свою демократию гонениями на российских журналистов», и потребовали прекратить подобную практику.

Напомним, российского журналиста Александра Малькевича задержали в аэропорту Вашингтона, скопировали все его документы и рабочие бумаги, не предъявляя никаких обвинений. После чего Малькевич покинул страну и улетел в Париж, чтобы принять участие в Мировом форуме по свободе Интернета.