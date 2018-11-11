Путин с пониманием воспринял идею Макрона создать собственную армию ЕС

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею Евросоюза о создании собственной армии. С такой инициативой выступил французский президент Эммануэль Макрон.

Российский лидер назвал понятным и естественным желание ЕС собственными силами обеспечить свою безопасность. Глава Франции выступил с предложением о создании «общеевропейской армии», независимой от Соединенных Штатов Америки. Причиной этого послужили, по его словам, «многочисленные попытки вмешательства» во внутренние демократические дела и европейское киберпространство.

«В принципе, Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», - сказал Путин в интервью RT France.

При этом российский лидер отметил, что инициатива «в целом положительная» и в контексте обсуждения позиция России «перекликается» с позицией Франции.