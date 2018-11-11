Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Президент России Владимир Путин подтвердил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом на мероприятиях G20 в Аргентине, а возможно, и позже.

Путин заявил, что ему пока не удалось пообщаться с Трампом в Париже. Он отметил, что не исключает встречи с ним за рабочим обедом.

«Мы к диалогу готовы. Это же не мы выходим из ДРСМД. Это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Тут важно еще вести переговоры на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный переговорный процесс будет восстановлен», - сказал Путин в комментарии RT.

Президент также прокомментировал идею Макрона создать общеевропейсковую армию. Путин назвал понятным и естественным желание собственными силами обеспечить свою безопасность. При этом российский лидер подчеркнул, что Россия старается не проводить крупномасштабных учений вблизи границ стран НАТО.

В памятных мероприятиях у Триумфальной арки, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, приняли участие более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций, в числе которых лидеры России Владимир Путин, США Дональд Трамп, Германии Ангела Меркель, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Израиля Биньямин Нетаньяху и Украины Петр Порошенко.