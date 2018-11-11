В Москве проверяют Белорусский и Киевский вокзалы после угроз о взрывах

В Москве проходят проверки Белорусского и Киевского вокзалов. Причиной стали анонимные звонки об угрозе минирования.

Известно, что столичным экстренным службам поступили звонки с угрозой взрыва. Сообщается, что проходит проверка всех помещений, а сами вокзалы работают только на выход.

По данным ТАСС, Белорусский вокзал эвакуирован после угрожающих сообщений. Специалисты проверяют здания, в процессе в том числе участвуют кинологи.