В Москве проверяют Белорусский и Киевский вокзалы после угроз о взрывах
Два столичных вокзала находятся под угрозой взрывов. На местах работают специалисты.
Фото: ТРК "Звезда", Алексей Иванов
В Москве проходят проверки Белорусского и Киевского вокзалов. Причиной стали анонимные звонки об угрозе минирования.
Известно, что столичным экстренным службам поступили звонки с угрозой взрыва. Сообщается, что проходит проверка всех помещений, а сами вокзалы работают только на выход.
По данным ТАСС, Белорусский вокзал эвакуирован после угрожающих сообщений. Специалисты проверяют здания, в процессе в том числе участвуют кинологи.