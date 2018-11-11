Названа причина смерти актрисы Юлии Волчковой

Актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова умерла после продолжительной борьбы с онкологией. Пройдя курс терапии, она на некоторое время вернулась на сцену, однако позже последовало ухудшение состояния здоровья. Об этом сообщает газета «Известия».

О смерти 44-летней заслуженной артистки Украины стало известно в субботу.

Волчкова сыграла в спектаклях «Мелкий бес», «Европа может подождать», «Так закончилось лето...» и других, а также в сериалах «Роксолана, пленница султана», «День рождения Буржуя», «Нити судьбы» и других.