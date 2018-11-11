Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны.

Памятник в историческом центре Парижа открывал Путин в июне 2011 года.

На церемонию российский лидер прибыл после состоявшихся у Триумфальной арки мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Также на церемонии были учащиеся русской школы Бордо-Кодеран и потомки членов Русского экспедиционного корпуса.