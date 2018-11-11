Роскосмос планирует провести 240 запусков ракет «Союз-5» в течение 40 лет

Роскосмос собирается запустить новую ракету среднего класса «Союз-5» 240 раз за 40 лет. Пуски планируется осуществлять с космодрома Байконур.

В официальном Twitter-аккаунте главы предприятия Дмитрия Рогозина сообщается, что жизненный цикл российско-казахстанского комплекса «Байтерек», где планируется использовать «Союз-5», равняется именно 40 годам. Бюджет 240 пусков, которые могут произвести в течение этого времени, может составить 14,4 миллиарда долларов.

«Прогноз рынка запусков космических аппаратов показывает, что потенциал рынка для ракет-носителей среднего класса типа "Союз-5" может составить до 58% с суммарным объемом до 1,2 миллиарда долларов», - отмечается в материале.

Стоимость одного запуска «Союза» равняется 60 миллионам долларов. Отмечается, что ракета сможет составить конкуренцию Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил испытывать аварийно-спасательное оборудование для космонавтов с участием разработчиков этих систем. Он вспомнил историю о том, что, «когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее расстреляли из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая».