Дональд Трамп не стал пожимать руку Порошенко во время визита в Париж

Неприятный конфуз случился с президентом Украины, который, как и многие другие мировые лидеры, гостит в Париже. Сегодня столица Франции стала центром торжеств в честь векового юбилея окончания Первой мировой войны. Президент США Дональд Трамп не удостоил Петра Порошенко вниманием и не пожал ему руку на церемонии фотографирования.

На видеокадрах, которые распространяют все мировые телеканалы, видно, как хозяин Белого дома под руку со своей супругой Меланией по очереди приветствует мировых лидеров. Он жмет руку президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, а вот Петру Алексеевичу пришлось довольствоваться местом в задних рядах.

На празднование в Париж прибыл и президент России Владимир Путин. С ним американский лидер поздоровался одним из первых. Главы государств пожали друг другу руки под несмолкаемые щелчки фотокамер.