«Не поет, а живет» - Захарова представила свою новую песню, исполненную Зарой

Певица Зара исполнила песню «За тебя, любимый» в Государственном Кремлевском дворце. Композиция была написана официальным представителем Министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой. Премьера состоялась на концерте, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел в субботу, 10 ноября.

«Текст мой. Поет Зара. Не поет, а живет», - написала Захарова в своем Instagram.

Ранее официальный представитель МИД РФ написала в своем Facebook, что песня была написана специально для Зары.

Захарова рассказала, что познакомилась с певицей на приеме. Тогда же Зара попросила ее написать песню.