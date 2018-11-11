Путин и Трамп обменялись рукопожатиями в Париже
Российский президент прибыл к Триумфальной арке последним.
Президент РФ Владимир Путин пожал руку лидеру США Дональду Трампу у Триумфальной арки в Париже.
Оба лидера совместно с главами других государств в настоящее время принимают участие в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.
Путин прибыл к Триумфальной арке последним. За пару минут до него на место встречи лидеров стран прибыл Трамп со своей супругой.
Ожидается, что американский и российский лидеры сегодня, 11 ноября, проведут короткую встречу в Париже во время рабочего завтрака.