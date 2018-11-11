СМИ сообщили о задержании еще одного «российского шпиона» в Австрии

Австрийская газета Kronen Zeitung опубликовала материал, согласно которому в стране был задержан еще один подозреваемый якобы в передаче России информации, представляющей гостайну. В настоящее время прокуратура Австрии про противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом страны.

Уточняется, что данное расследование ведется на протяжении года - сотрудник австрийской контрразведки подозревается якобы в разглашении государственной тайны. Согласно законодательству Австрии за данное преступление предусматривается до десяти лет лишения свободы.

За последнее время это уже второй подобный случай: 8 ноября австрийские спецслужбы задержали полковника армии Австрии, который якобы занимался шпионажем в пользу России на протяжении 20 лет. Он будто бы должен был собирать информацию об австрийском вооружении и высокопоставленных военнослужащих. Им оказался 70-летний отставной полковник армии.