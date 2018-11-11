Владимир Путин прибыл в Париж, где пройдет его короткая встреча с Дональдом Трампом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж. Там российский лидер примет участие в торжествах, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Ожидается, что во французской столице также пройдет короткая встреча Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер по прибытии посетит Елисейский дворец, а после этого со всеми приглашенными главами государств и правительств отправится к Триумфальной арке. Там состоится церемония празднования 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

Затем Путин возложит цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые сражались во Франции. Позже, около 15 часов по московскому времени, ожидается начало рабочего завтрака, который устраивает французский лидер Эммануэль Макрон. Там и состоится короткая встреча президентов РФ и США, где они смогут договориться о будущей полноформатной встрече на саммите «Двадцатки» в Аргентине.

Как пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков, решение не проводить полноформатную встречу было принято обеими сторонами по просьбе руководства Франции, которое посчитало, что встреча Путина и Трампа может отвлечь внимание от основного события - торжеств по случаю окончания Первой мировой войны.