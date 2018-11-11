«Все как в кино» - Малькевич рассказал «Звезде» о своем допросе в США

Задержанный в США журналист Александр Малькевич в комментарии «Звезде» раскрыл все подробности происшествия. По его словам, задержание состоялось вечером в аэропорту Вашингтона, после того как он после регистрации направлялся на прохождение контроля безопасности.

«Дальше все происходит как в кино, когда ты идешь, сзади тебе на плечо кладут руку, со всех сторон окружают люди, такие мужчины к куртках, кепках, показывают удостоверение FBI и говорят: "Мистер Мальчкевич, Вы должны идти с нами"», - рассказал он.

Затем, отметил журналист, его отвели в отдельное помещение, где находилось приблизительно 19 человек.

«Часть обеспечивала физическую безопасность, на случай, видимо, если я попытаюсь убежать. Часть потом вела со мной допрос. Это правильнее назвать "опрос", то есть они несколько раз подчеркивали, что "Вы можете ничего не отвечать, но мы будем ценить Ваше сотрудничество". А остальные занимались тем, что, отобрав у меня всевозможные электронные носители, обыскали мой багаж, привезли чемоданы, все вскрыли. Все перерыли, провели полный обыск. Во время допроса они увидели, что у меня на руке iWatch, сняли с меня часы, забрали переносную Wi-Fi-точку, Power Bank. То есть они забрали все, что подпадало под определение электронных носителей, было изъято. Потом целая группа, человек восемь, подключали всякие шнурочки, все копировали, а особо "трогательные" вещи фотографировали дополнительно», - сообщил Малькевич.

Вся история, отмечает журналист, «распадается на три части» - опрос, копирование носителей и вручение бумаги о необходимости зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента».

«У меня сложилось ощущение, что это такая "квазирусофобия". Мне там показывали список организаций и людей, находящихся под санкциями, при том что все это находится в свободном доступе в СМИ, и спрашивали. Долгий разговор: знакомы ли Вы с фирмой "Гостех" или "Госсвет"? Мне зачитали санкционные списки компаний. Сказали: "Рассказывайте, с кем из них Вы знакомы, кого слышали, с кем встречались. Вмешивались ли в выборы в 2016 году, в 2018 году?". Потом началась вообще какая-то странная история: "Ну хорошо, мы знаем, что Вы не вмешивались. А скажите, Россия все-таки вмешивалась или нет?". Я говорю: "У нас что с вами, ток-шоу, дебаты какие-то? Что значит "скажите - не скажите"? Мое мнение, что не вмешивалась, и более того, вы видели, какие у нас безобразные сейчас отношения с Америкой, и смысл был вмешиваться, если такое происходит"», - подчеркнул Малькевич.

Россиянин отметил, что из этой ситуации можно сделать следующий вывод: если российский журналист с активной жизненной позицией находится в США и не скрывает этого, а также открыто публикует материалы, в том числе в социальных сетях, где он полемизирует, то такой журналист вызывает у американской стороны подозрение и возмущение.

«Вопрос, который они задавали в ходе всей нашей беседы, прекрасен по своей сути, я считаю: "Александр, а зачем Вы вообще так интересуетесь США? А чего Вам дома-то не сидится? Пишете о России, зачем к Америке-то потянулись?". Такой вопрос был задан на полном серьезе, причем неоднократно», - подчеркнул журналист.

Малькевич рассказал о том, что за 2018 год посещает США уже в четвертый раз.

«Я приезжаю для того, чтобы общаться со знакомыми, общественными деятелями. В этот раз у меня была насыщенная программа», - отметил он.

По словам журналиста, он участвовал в закрытой лекции о так называемой кибервойне, которая якобы «идет между РФ и США».

«Знали ли вы, что у нас, оказывается, с США идет кибервойна? Вот я тоже этого не знал. Я сходил в Институт мировой политики, где сидел, делал пометки, и, думаю, это и напрягло (американскую сторону - прим. ред). Я думаю, что это, в принципе, было мероприятие полупубличное, а не подпольное. Я официально на него записался, пришел с приглашением, посидел на нем и ушел. Но поскольку оно было рассчитано на внутреннею аудиторию, видимо, это и растревожило (США - прим. ред.)», - подчеркнул Малькевич.

Россиянин возмутился тем, что на лекции шла речь о якобы идущей кибервойне между США и Россией, причем рассказывали об этом «не какие-то бомжи, а американская профессура».

«Рассказывали люди, которые были представлены и представляются как эксперты ЦРУ по этим вопросам. И профессура сидела и бережно записывала ручкой всю эту ахинею. Особенно про то, что там произошел какой-то "крах инфраструктуры". В прошлом году в каком-то штате что-то рухнуло, где-то что-то замкнуло, так вот знайте: "это все Россия, это была спланированная акция". И вот мы сейчас с вами говорим и понимаем, какой это бред, а для них это не бред. И когда оказывается, что такую ахинею для внутреннего употребления вдруг узнают какие-то журналисты из России, то, может быть, это и напрягает, хотя, еще раз подчеркну, это было открыто, просто они не рассчитывали, видимо, что такая внутренняя пропаганда выйдет куда-то за пределы», - рассказал Малькевич.

Также он отметил, что в настоящее время находится в Париже согласно программе Общественной палаты, а уже завтра, 12 ноября, собирается поучаствовать в Мировом форуме по свободе Интернета.

Ранее сообщалось, что Малькевич работал на участках, расположенных в штате Мэриленд. Голосование там завершилось 6 ноября. Во время подведения итогов россиянин раскритиковал организацию избирательного процесса в США, отметив многочисленные нарушения, допущенные в день голосования.