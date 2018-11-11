На Украине обвинили Германию в срыве планов по вступлению в НАТО

На Украине нашли виноватых в том, что официальный Киев до сих пор находится за бортом Североатлантического альянса. Ожидаемыми виновниками провала стратегии по интеграции государства в НАТО стали Россия, в частности ее президент Владимир Путин, и Германия в лице федерального канцлера Ангелы Меркель.

Якобы договоренность политиков между собой не позволила Украине вступить в альянс еще в 2008 году. В этом уверен бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

«У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и они сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», - выразил свое разочарование Романенко в эфире телеканала ZIK.

Теперь, по словам отставного военнослужащего, перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс откладывается как минимум на десять лет.