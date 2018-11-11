В Общественной палате прокомментировали инцидент с задержанием Малькевича в США

В Общественной палате Российской Федерации назвали анекдотичным инцидент с задержанием в США Александра Малькевича. В аэропорту Вашингтона к нему подошли сотрудники американских спецслужб и в течение длительного времени допрашивали.

Малькевич работал наблюдателем на промежуточных выборах в штате Мэриленд, где голосование проходило 6 ноября.

«Нашему товарищу был предъявлен ордер. С ним разговаривали на предмет того, как он мог повлиять на итоги выборов в США. Все это выглядит анекдотично, так как там до сих пор не подсчитаны голоса, речь идет о фальсификациях, вбросах бюллетеней.

Даже Дональд Трамп уже пошутил по этому поводу о том, что в этом виноваты руские. Теперь мы даже знаем фамилию этого русского. Александр Малькевич был приглашен американской стороной и участвовал как журналист в конференции. Он специалист по новым СМИ. Все это в крайней степени негостеприимно, и хорошо, что все закончилось благополучно и его отпустили», - рассказал «Звезде» секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

В данный момент россиянин покинул США и находится в Европе. Ранее недружественный шаг Вашингтона прокомментировали в российском посольстве. Поводом к задержанию заместителя председателя Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций могли стать его высказывания о нарушениях, допущенных в ходе голосования.

В частности, российский наблюдатель отмечал неоднократный выход и строя машин для обработки голосования, предвзятое отношение к российским наблюдателям и неспособность сотрудников избиркомов справиться с большим наплывом голосующих.